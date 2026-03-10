Магнитная буря сегодня: «сюрпризы» из космоса и «испытания» в марте

В понедельник, 9 марта, геомагнитная обстановка была спокойной. Во вторник, 10 марта, существенных изменений не ожидается: вероятность возмущений оценивается в 20%, а шанс полноценной магнитной бури — всего 7%. При этом с вероятностью 73% магнитосфера сохранит полное спокойствие, передает aif.ru.

По данным Ura.ru, ссылающегося на прогноз Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 10 марта активность составит лишь 3 балла из 9. Это так называемый «зеленый» уровень, который не доставляет дискомфорта большинству людей. Индексы активности также остаются в пределах нормы, и серьезных «сюрпризов» из космоса во вторник ждать не стоит.

Метеозависимым людям специалисты рекомендуют в периоды геомагнитных колебаний особенно внимательно относиться к самочувствию. Слабость, головная боль и скачки давления — типичные реакции на возмущения магнитосферы. Чтобы легче переносить неблагоприятные дни, врачи советуют соблюдать питьевой режим, не переедать, чаще отдыхать и бывать на свежем воздухе.

Несмотря на спокойное начало недели, расслабляться рано. Март 2026 года готовит метеозависимым серьезные испытания. Как отмечает Ura.ru, после 12 марта обстановка резко изменится. Самый продолжительный период возбужденной магнитосферы продлится с 12 по 20 марта — активность поднимется до 4 баллов («оранжевый» уровень). В это время даже люди, обычно не реагирующие на космическую погоду, могут почувствовать недомогание.

Короткая передышка наступит 21–22 марта, когда показатели вернутся к спокойным 3 баллам. Однако уже 23–24 марта магнитосфера снова будет активной. Завершится месяц полным штилем: с 25 по 31 марта прогнозируется спад активности до 2 баллов.