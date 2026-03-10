Россиян предупредили о колоссальном нашествии «кровососов»

Этой весной Россию ожидает колоссальное нашествие комаров. Как рассказали энтомологи, причиной станет снежная и холодная зима, создавшая идеальные условия для выживания насекомых на всех стадиях развития — личинок, яиц и взрослых особей, передает Shot.

По словам специалистов, количество кровососов кратно увеличится из-за талой воды, которая образует множество временных водоемов, идеально подходящих для размножения. Помимо комаров, россиянам стоит готовиться и к раннему нашествию клещей — по тем же причинам: обилие снега и низкие температуры способствовали их сохранению.

Впрочем, есть и позитивный прогноз. Как пояснил герпетолог, повышенной активности у змей и летучих мышей этой весной не ожидается. Для них аномальное пробуждение характерно только после слишком теплой зимы, однако нынешний сезон далек от такого сценария.

Ранее врач-терапевт сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский рассказал «Известиям» о мерах защиты от клещей. Специалист рекомендует носить светлую одежду с длинными рукавами и штанинами — на ней легче заметить насекомое. Также необходимо обрабатывать вещи специальными средствами и регулярно осматривать себя и одежду на наличие клещей.