Партнерские приложения в Galaxy S26 Ultra занимают до 8% памяти

Пользователи и журналисты раскритиковали флагманские смартфоны Samsung Galaxy S26 из-за большого количества предустановленных приложений. Об этом сообщает портал Android Authority.

Так, в смартфоне Galaxy S26 Ultra стоимостью от $1300 (от 139,4 тыс. руб. в России) обнаружено значительное число партнерских приложений, среди которых Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также ряд продуктов Microsoft, включая Microsoft 365 Copilot, Microsoft OneDrive, LinkedIn, Microsoft Outlook и функцию Link to Windows. Кроме того, на смартфоне по умолчанию установлено приложение стримингового сервиса Spotify.

Как отмечают журналисты, все перечисленные программы присутствуют на устройстве уже при первом запуске. При этом система не запрашивает у пользователя разрешение на их установку в процессе первоначальной настройки. Помимо стороннего ПО на смартфоне предустановлен ряд фирменных сервисов Samsung, часть из которых также не является обязательной.

В результате пользователи получают дублирующийся набор сервисов: на устройстве одновременно присутствуют два голосовых помощника — Google Gemini и Samsung Bixby, два браузера — Samsung Internet и Google Chrome, а также два магазина приложений — Google Play Store и Samsung Galaxy Store. Аналогичная ситуация наблюдается с почтовыми клиентами и облачными сервисами.

Для оценки объема занятой памяти специалисты Android Authority выполнили сброс смартфона до заводских настроек и повторно прошли процедуру первоначальной настройки. После обновления всех встроенных программ выяснилось, что сторонние приложения занимают более 17 Гб памяти. С учетом системных файлов общий объем занятого пространства превышает 40 Гб. Таким образом, владелец версии с накопителем на 512 Гб теряет около 8% доступной памяти еще до использования смартфона.

По мнению журналистов, подобная практика является следствием коммерческих соглашений между производителями смартфонов и разработчиками сервисов. Обычно предустановка сторонних приложений применяется в бюджетном сегменте Android-устройств для компенсации затрат на производство. Однако столь масштабное присутствие партнерского ПО в премиальном флагмане вызвало вопросы у пользователей и экспертов.

Формально большинство этих приложений можно удалить, однако на практике владельцам приходится тратить время на очистку системы либо мириться с занятым пространством под сервисы, которыми они не планируют пользоваться. Например, подобной практики нет на iPhone.