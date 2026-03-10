Названа неожиданная причина нарушения биологических ритмов акул

Ученые обнаружили, что световой шум городов изменяет биологические ритмы акул. У прибрежных хищников снижается уровень мелатонина, что влияет на внутренние часы и может вызывать гормональные сбои. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ученого секретаря ИПЭЭ РАН, доктора биологических наук Наталью Феоктистову.

Акулы, обитающие вблизи прибрежных городов, отличаются от своих сородичей, плавающих в открытом океане. По, словам специалиста, питание, доступное возле городских берегов, также способно негативно сказываться на состоянии этих древних рыб. Световое загрязнение и измененный рацион вместе влияют на акул, изменяя их привычные биологические процессы, добавила Феоктистова.

