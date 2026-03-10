Дизайн iPhone Fold полностью раскрыт за полгода до его презентации

Авторитетный инсайдер Sonny Dickson опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) схематические изображения будущего складного смартфона Apple iPhone Fold.

© Соцсети

Изображения позволяют оценить внешний вид еще не представленного смартфона, его дизайн и габариты. По слухам, складной смартфон Apple будет представлен осенью одновременно с флагманскими iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Конструкция дисплея предусматривает минимально заметную складку: ее толщина может составить около 0,15 мм, а угол искривления — порядка 2,5 градуса. Несмотря на отсутствие сопоставимых данных по другим устройствам, такие показатели указывают на стремление производителя минимизировать визуальные следы сгиба.

Sonny Dickson в прошлом неоднократно публиковал утечки, подтверждавшиеся впоследствии официальными анонсами. В частности, он заранее демонстрировал изображения устройств, таких как iPhone 12, iPhone 13, iPhone 15, iPhone 15 Pro, а также умной колонки Apple HomePod.

Ожидается, что стоимость iPhone Fold будет начинаться от $2000 (около 158,3 тыс. руб.).