Обнаружен необычный предок крокодилов

Палеонтологи обнаружили окаменелости необычного родственника крокодилов, который ходил на двух лапах. Этот древний ящер получил имя Sonselasuchus cedrus. Он жил в конце триасового периода, примерно 225–201 миллион лет назад, на территории нынешней Аризоны в США. Тогда там росли густые леса из хвойных деревьев, похожих на современные кедры — отсюда и вторая часть названия (cedrus). Исследование опубликовали в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

© naukatv.ru

Sonselasuchus cedrus принадлежал к группе шувозаврид. Эти рептилии напоминали орнитомимид — динозавров, которых в шутку называют «страусоподобными». У тех тоже были длинные ноги, клювы и любовь к бегу. Но сходство обманчиво. Шувозавриды — это не динозавры, а крокодилообразные, которые сосуществовали с ними в одних и тех же экосистемах.

Команда ученых с факультета биологии Вашингтонского университета и Музея Берка (США) под руководством аспиранта Эллиота Армора Смита и профессора Кристиана Сидора долго ломала голову над пропорциями найденных костей. Среди 950 окаменелостей, добытых в Национальном парке Петрифайд-Форест («Окаменелый лес»), попадались скелеты разного размера. И картинка никак не складывалась в одну.

Анализ показал: у молодых особей передние и задние лапы были примерно одинаковой длины. А вот у взрослых задние конечности становились мощнее и длиннее. Вывод ученых оказался неожиданным: эти существа меняли походку с возрастом.

«Мы считаем, что молодые Sonselasuchus cedrus бегали на четырех лапах, — объясняет Смит. — А когда вырастали, начинали ходить на двух. Это особенно необычно».

Проще говоря, детеныш бегал, как ящерица, а его родители передвигались по триасовому лесу на двух ногах. С точки зрения эволюции такое встречается редко. Обычно животные с рождения приспособлены к двуногому бегу.

© naukatv.ru

Кстати, этот вид был создан для скорости. У него нашли полые кости (облегченная конструкция), большие глазницы (что означает, у него было хорошее зрение) и беззубый клюв.

Все это — типичные черты быстроногих бегунов, которым нужно видеть добычу или врага и не утяжелять скелет лишним грузом. Существо ломает стереотипы о том, как выглядели древние родственники современных крокодилов.