Обнаружен необычный предок крокодилов, который ходил на двух лапах

Телеканал «Наука»

Палеонтологи обнаружили окаменелости необычного родственника крокодилов, который ходил на двух лапах. Этот древний ящер получил имя Sonselasuchus cedrus. Он жил в конце триасового периода, примерно 225–201 миллион лет назад, на территории нынешней Аризоны в США. Тогда там росли густые леса из хвойных деревьев, похожих на современные кедры — отсюда и вторая часть названия (cedrus). Исследование опубликовали в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Sonselasuchus cedrus принадлежал к группе шувозаврид. Эти рептилии напоминали орнитомимид — динозавров, которых в шутку называют «страусоподобными». У тех тоже были длинные ноги, клювы и любовь к бегу. Но сходство обманчиво. Шувозавриды — это не динозавры, а крокодилообразные, которые сосуществовали с ними в одних и тех же экосистемах.

Команда ученых с факультета биологии Вашингтонского университета и Музея Берка (США) под руководством аспиранта Эллиота Армора Смита и профессора Кристиана Сидора долго ломала голову над пропорциями найденных костей. Среди 950 окаменелостей, добытых в Национальном парке Петрифайд-Форест («Окаменелый лес»), попадались скелеты разного размера. И картинка никак не складывалась в одну.

Анализ показал: у молодых особей передние и задние лапы были примерно одинаковой длины. А вот у взрослых задние конечности становились мощнее и длиннее. Вывод ученых оказался неожиданным: эти существа меняли походку с возрастом.

«Мы считаем, что молодые Sonselasuchus cedrus бегали на четырех лапах, — объясняет Смит. — А когда вырастали, начинали ходить на двух. Это особенно необычно».

Проще говоря, детеныш бегал, как ящерица, а его родители передвигались по триасовому лесу на двух ногах. С точки зрения эволюции такое встречается редко. Обычно животные с рождения приспособлены к двуногому бегу.

Кстати, этот вид был создан для скорости. У него нашли полые кости (облегченная конструкция), большие глазницы (что означает, у него было хорошее зрение) и беззубый клюв.

Все это — типичные черты быстроногих бегунов, которым нужно видеть добычу или врага и не утяжелять скелет лишним грузом. Существо ломает стереотипы о том, как выглядели древние родственники современных крокодилов.