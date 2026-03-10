Из российских компаний утекли 1,8 петабайта данных за год

В 2025 году из российских компаний утекло почти 1,8 петабайта данных. По оценке ИБ-компании «Солар», это в 17 раз больше, чем в 2023 году, когда счёт ещё шёл на терабайты. При этом парадокс в том, что самих утечек формально стало меньше. Если в 2024 году их было больше, то в 2025-м специалисты насчитали 367 случаев, то есть снижение составило 23%.

Публичных сообщений о таких инцидентах тоже стало меньше — 722, это на 27% ниже год к году. Но расслабляться тут явно рано: как подчёркивают в «Соларе», в среднем хакеры всё равно публикуют базы данных каждый день.

Самый заметный вклад в статистику дали ретейл, на который пришлось 34% всех утечек, сфера услуг с долей 12%, а также блоги и форумы, которые заняли ещё 10%. В компании связывают это с тем, что в этих сегментах особенно велика доля небольших организаций, а у малого бизнеса защита часто оставляет желать лучшего.

Если посмотреть не на количество инцидентов, а на масштаб, картина становится ещё более впечатляющей. В 2025 году объём опубликованных данных достиг 1,76-1,8 петабайта, или примерно 1,8 тысячи терабайт. Всего это около 4,5 млрд строк данных. Для сравнения: по числу опубликованных строк рост к 2024 году оказался трёхкратным.

Внутри этого массива специалисты заметили как минимум 337 млн строк с номерами телефонов и 208 млн строк с адресами электронной почты. Но в «Соларе» (передаёт ТАСС) отдельно уточняют: далеко не каждая утечка означает публикацию исключительно конфиденциальных данных.

Нередко в Сеть попадают целые дампы серверов, крупные массивы с сетевых хранилищ и внутренней инфраструктуры организаций. Именно поэтому общий объём таких публикаций может резко расти.

Интересно и то, что значительная часть утечек пришлась на госсектор и другие сферы, но примерно 33% утечек именно в госсекторе оказались устаревшими. То есть не вся опубликованная информация была свежей, хотя сам факт её появления в открытом доступе, конечно, спокойствия не добавляет.

На фоне этой статистики в отрасли всё чаще говорят не только о предотвращении утечек, но и о готовности к последствиям. Генеральный директор «РуБэкап» Андрей Кузнецов отметил, что, хотя число утечек и публичных сообщений о них сократилось, сама проблема никуда не исчезла и касается уже практически всех отраслей российской экономики.

По его словам, штрафы и внимание государства действительно подтолкнули бизнес относиться к теме серьёзнее, но этого всё равно недостаточно: компаниям нужно самим поднимать вопрос защиты данных в приоритет. Он также отметил рост интереса к системам резервного копирования как к способу снизить не только риск утечки, но и ущерб от инцидентов.