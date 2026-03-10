OnePlus показала дизайн нового флагмана

Компания OnePlus готовится расширить свою линейку смартфонов и представить новую компактную модель OnePlus 15T. Ранее производитель подтвердил планы выпустить устройство в марте, а сейчас появились новые пресс-рендеры, раскрывающие внешний вид и дизайн будущей новинки.

Опубликованные изображения демонстрируют компактный корпус смартфона, который, по словам компании, удобно лежит в руке и ориентирован на пользователей, предпочитающих небольшие устройства. OnePlus 15T будет доступен в двух цветовых вариантах: светло-зелёном и тёмно-коричневом, что придаёт устройству стильный и современный вид.

Дизайн блока основной камеры повторяет стиль старшей модели — OnePlus 15, однако в отличие от флагмана, здесь модуль камеры включает две сенсорные линзы вместо трёх. Такой подход позволяет сохранить компактность устройства без ущерба для качества съёмки, обеспечивая высокое разрешение фото и поддержку современных функций камеры, таких как ночной режим, портретная съёмка и оптическая стабилизация изображения.

Смартфон оснащён 6,32-дюймовым плоским дисплеем с тонкими рамками и плавно закруглёнными углами. Производитель подчёркивает комфортное ощущение от использования устройства благодаря небольшим размерам и эргономичной форме корпуса, которая облегчает управление одной рукой.

Несмотря на компактные размеры, OnePlus 15T позиционируется как устройство флагманского уровня, предлагая высокую производительность и продолжительное время автономной работы. Ожидается, что смартфон будет оснащён современным процессором, поддержкой быстрой зарядки и последними версиями Android с фирменной оболочкой OxygenOS.

Официальная презентация OnePlus 15T состоится уже в этом месяце, хотя точная дата пока держится в секрете. Ожидается, что новинка станет привлекательным выбором для тех, кто ищет компактный смартфон без компромиссов по мощности и функционалу.