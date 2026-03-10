Баканов назвал сроки сведения МКС с орбиты Земли

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов назвал сроки сведения Международной космической станции с орбиты Земли.

Как он заявил в интервью журналу «Разведчик», соответствующий процесс начнётся в 2028 году.

«Прежде всего работаем по проекту МКС, предстоят ещё несколько лет её совместной эксплуатации. В 2028 году приступим к постепенному сведению станции с орбиты с последующим затоплением, которое намечено на 2030 год», — отметил Баканов.

Вместе с этим он добавил, что запуск первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) с Байконура на орбиту запланирован на 2028 год.

Ранее сообщалось, что NASA отправит пятую группу космических туристов на МКС в 2027 году.