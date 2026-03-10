Названа первая планета дальнего космоса, которую будет осваивать РФ

Венера станет первой планетой дальнего космоса, которую планирует осваивать РФ после Луны, у этого направления есть исторические корни, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи", - сказал он журналу "Разведчик".

Мантуров признал, что воплощение таких серьезных планов потребует немаленьких ресурсов и нестандартных инженерных решений. В том числе нужна талантливая и "дерзкая, в хорошем смысле этого слова", молодежь, способная педлагать неординарные идеи.

Сейчас наша страна вместе с партнерами занимается вопросами энергообеспечения научной лунной станции. На поверхность Луны планируется доставить российскую атомную энергетическую установку малой мощности, которая обеспечит электричеством станцию, а в перспективе эту технологию планируется применять при освоении дальнего космоса.