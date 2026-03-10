Около четверти всех iPhone в мире стали производить в Индии

В 2025 году американский технологический концерн Apple значительно расширил свое присутствие в Индии, увеличив выпуск iPhone на 53%.

Теперь около четверти всех смартфонов компании производятся на индийских заводах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В 2025 году в Индии было собрано 55 млн iPhone, что существенно больше, чем за год до этого. Общие производственные мощности Apple оцениваются в 200-230 млн единиц ежегодно.

Массовый перенос производства в Индию в 2025 году был обусловлен введением импортных пошлин со стороны Соединенных Штатов на китайские товары.

Индия оказалась стратегически важной страной для наращивания производства iPhone, предназначенных для американского рынка. Это произошло, несмотря на периоды торговой напряженности между Вашингтоном и Нью-Дели.