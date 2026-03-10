Терешкова назвала главную трудность полета россиян на Марс

В пилотируемом освоении космоса России, включающем полеты к Марсу и Венере, главной проблемой остается отсутствие необходимого космического корабля, заявила депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

России следует активнее развивать пилотируемую космонавтику и стремиться к достижению других планет, передает РИА «Новости». Депутат Госдумы Валентина Терешкова в беседе с журналом «Разведчик» подчеркнула важность создания новой техники для этих целей.

«Мое мнение однозначно: нам нужно двигаться дальше, нельзя останавливаться на достигнутом. Космос должен быть изучен, а продолжать его исследование лучше с Луны и ближних планет - Марса, Венеры. Мне кажется, главная трудность для нас состоит сейчас в том, чтобы построить соответствующий корабль», – сказала Терешкова.

Космонавт добавила, что была увлечена идеей экспедиции на Красную планету еще до своего первого полета. Она очень хотела лично пройтись по поверхности Марса и прикоснуться к ней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о разработке транспортной системы с ядерной энергоустановкой для доставки грузов к этой планете.

Космонавт Алексей Овчинин заявил о готовности человека к такому полету при условии надежности техники.