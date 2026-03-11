Российские ученые нашли новый способ добычи золота

Экологичный способ извлечения золота из элекронных отходов нашли ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно со специалистами из Чжэцзянского научно-технического университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук (КНР). Новый метод добычи драгоценного металла позволяет извлекать из сданной в утиль электроники почти все содержащееся в ней золото.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, ученые из Томска, Чжэньцзяня и Нинбо предложили извлекать содержащееся в радиоэлектронных отходах золото с помощью химических «губок», в структуру которых встроены винилазольные мостики (азолы — полимеры, содержащие атом озона и еще не менее одного неуглиродистого атома, например, того же азота, серы или кислорода). Исследования показали, что такого рода «губки» способны абсорбировать до 99,2 % содержащегося в электронных отходах золота, захватывая его ионы. Под действием видимого света внутри пор с винилазольными мостиками происходит восстановление благородного металла.

Согласно приведенным учеными данным, к 2030 году общемировые запасы отправленной в мусор электроники составят до 82 миллионов тонн. Ранее созданный указом президента Российский экологический оператор сообщал о том, что в отходах электроники содержится около 7% мирового запаса золота, при этом из утиля добывается лишь 6-8 % содержащегося в нем драгоценного металла. Во многом это объясняется тем, что на переработку сегодня идет главным образом крупная техника (например, принтеры), а мелочевка типа флешек или электронных плат, как правило, отправляются на полигоны твердых бытовых отходов или мусоросжигающие заводы. Применение нового способа способно помочь исправить ситуацию, считают исследователи.

Новый способ эффективнее применяемых сегодня, что делает переработку более экономически целесообразной. К тому же он обладает повышенной селективностью (способностью вычленять нужный элемент), так что его можно использовать для выделения золота из соединений, содержащих, помимо золота, никель, медь и другие металлы. При этом «губка» в состоянии «впитать» в себя драгметалл весом в 4,6 раза больше собственного веса. Разработанный химиками материал сохраняет свою структуру в кислотных и щелочных средах, а использовать его можно 4-5 раз. Кроме того, новый способ экологичнее существующих, т. к. позволяет отказаться от традиционно применяемых агрессивных химикатов и энергоемких процессы.