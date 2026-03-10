Катаклизмы и перемены: чем опасно падение крупного метеорита в Европе

Вечером 8 марта жители шести стран Западной Европы стали свидетелями падения крупного метеорита. Небесное тело вошло в атмосферу около 21:00 по местному времени и пролетело над Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом, Нидерландами и Германией. Яркие вспышки и звуковые эффекты вызвали бурную реакцию очевидцев, заполнивших соцсети впечатляющими видео, передает aif.ru.

Фрагменты метеорита упали в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, повредив крыши жилых домов. Пострадавших нет. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подтвердили траекторию полета, однако в обществе разгорелась дискуссия. Пользователи Сети связали падение с грядущими катаклизмами и переменами для Европы. Некоторые обратили внимание на форму осколков: гладкие сулят слезы, острые — конфликты.

Специалисты призывают не искать мистику там, где работают законы физики. Александр Киселев, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики, пояснил, что изначальный объект достигал 9–12 метров, но до земли долетели обломки размером 1–3 метра. Отследить такие небольшие тела заранее невозможно.

Упавший метеорит не радиоактивен и безопасен, но эксперт предостерегает от контакта с ним: в составе могут быть токсичные элементы. Главное — найденные фрагменты представляют научную ценность для изучения Солнечной системы, поэтому их важно передать ученым.