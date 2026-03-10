Астроном рассказал, можно ли защитить Землю от падения метеоритов

Полностью исключить падение метеоритов на Землю современная наука не способна. Однако ученые постоянно наблюдают за потенциально опасными космическими объектами и пытаются заранее выявлять угрозы.

Об этом сообщил астроном, популяризатор космонавтики Александр Киселев.

«Полностью предотвратить падение метеоритов на Землю невозможно. Космос огромен, и отслеживать все потенциально опасные объекты крайне сложно», – указал эксперт.

По словам специалиста, большинство метеоритов не достигают поверхности планеты. Входя в атмосферу, они обычно сгорают, распадаясь на мелкие частицы. Тем не менее иногда отдельные фрагменты все же долетают до земли.

Киселев пояснил, что полностью защитить планету от таких явлений практически невозможно. Космическое пространство огромно, а число объектов, движущихся рядом с орбитой Земли, очень велико. При этом работают специальные международные программы наблюдения, в том числе проекты NASA, которые занимаются поиском и мониторингом так называемых околоземных объектов.

По его словам, задача этих программ – выявлять и каталогизировать не менее 90 процентов астероидов и других тел размером от 140 метров. Считается, что такие объекты могут представлять серьезную угрозу для планеты, поэтому их стараются обнаруживать заранее и внимательно отслеживать.

В то же время небольшие космические тела обнаружить гораздо сложнее. Астроном отметил, что объекты сравнительно малого размера, подобные тому, который недавно упал в Германии, практически невозможно заранее вычислить. Они слишком малы для точного отслеживания и встречаются довольно часто, передает aif.ru.

Напомним, вечером 8 марта жители Германии наблюдали необычное явление на небе. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны метеорит упал на жилой район. В результате были повреждены крыши нескольких домов, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.