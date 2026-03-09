$79.1591.84

NASA нашли способ услышать мелодию планет Солнечной системы

Исследователи из NASA нашли способы «услышать» мелодии планет нашей Солнечной системы. Записи появились на официальном сайте агентства.

Это стало возможным благодаря сонификации — процессу преобразования числовых данных в звуковые сигналы. В NASA применили этот метод, чтобы превратить астрономические наблюдения Юпитера, Сатурна и Урана в звуковые композиции.

Оказалось, что каждая планета имеет свою уникальную мелодию. Например, у Юпитера в звуковом сопровождении слышны мерцающие тона, напоминающие ветер, которые передают ощущение мощных рентгеновских полярных сияний.

Кольца Сатурна звучат как поднимающиеся и опускающиеся сирены, в то время как саму планету символизируют глубокие басы. Уран оказался более сдержанным: его звуки напоминают теплые виолончельные тембры, которые плавно следуют за дугой ледяного кольца, отражая холодную и удаленную природу этой планеты, отмечают ученые.

Тем временем совместные работы в космическом пространстве продолжаются. В середине февраля космический корабль Crew Dragon с космонавтом государственной корпорации «Роскосмос» Андреем Федяевым Помимо Федяева успешно стартовал к Международной космической станции. В экипаж судна вошли трое зарубежных коллег: астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.