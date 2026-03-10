Астрономы предупредили о появлении новой корональной дыры на Солнце

На поверхности Солнца вырисовывается новая корональная дыра, но ее поток заряженных частиц достигнет Земли лишь в субботу, 14 марта, после периода штиля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© NASA

В настоящий момент на светиле начали проступать очертания новой области корональной дыры, однако до выходных она не потревожит жителей планеты. Как сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, до этого времени прогнозируется практически полный штиль.

Космическая погода остается на слабо возмущенном уровне, хотя активность немного возросла. Около полуночи специалисты зафиксировали вспышку класса C7.8, ставшую самой сильной с конца февраля. Поскольку событие произошло на левом краю диска, геомагнитных последствий оно не вызовет.

Сейчас индексы Kp варьируются в диапазоне от двух до трех. Вероятность возмущений во вторник оценивается в 20%, а реальное воздействие дыры ожидается начиная с 14 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале ученые предупредили о скором влиянии новой корональной дыры на Землю.

В конце января специалисты спрогнозировали умеренный рост геомагнитной активности из-за аналогичного явления. А в середине января на поверхности Солнца астрономы зафиксировали крупную корональную дыру необычной формы.