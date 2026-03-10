Google AI Overview сократил трафик ведущих медиа: как ИИ меняет рынок

Крупные западные технологические медиа столкнулись с катастрофическим сокращением поискового трафика, что ставит под угрозу их традиционные бизнес-модели. Согласно исследованию SEO-компании Growtika, это может быть связано с функцией Google AI Overview, которая предоставляет пользователям краткие сводки прямо в результатах поиска, уменьшая необходимость перехода на сайты. Анализ Ahrefs с начала 2024 по начало 2026 года показал, что совокупный месячный трафик десяти ведущих изданий упал с примерно 112 миллионов до менее 50 миллионов посещений. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Среди наиболее пострадавших изданий выделяются HowToGeek, The Verge и ZDNet, где снижение превысило 85%, а Digital Trends потерял до 97% трафика. Более умеренные потери зафиксированы у Mashable (около 30%) и Wired (62%). Исследователи указывают на середину 2025 года как на переломный момент, когда Google расширила охват AI Overview, и к июлю функция появлялась примерно в четверти всех поисковых запросов.

Growtika отмечает, что на ситуацию повлияли не только ИИ-сводки, но и изменения алгоритмов, продвигающие Reddit в топ результатов, а также рост популярности чат-ботов, которые пользователи всё чаще используют вместо традиционного поиска. Google оспорила выводы исследования, заявив, что выборка слишком ограничена и не учитывает сезонные колебания, а также изменение потребительских привычек в сторону подкастов и форумов.

Несмотря на разногласия, тенденция указывает на серьёзную трансформацию медиарынка: ИИ не заменяет журналистов напрямую, но всё чаще перехватывает их аудиторию, что требует адаптации изданий к новым реалиям цифровой эпохи.