В России заработала функция наушников Apple для слабослышащих

У наушников Apple AirPods Pro в России стали доступны функция оценки слуха и режим слухового аппарата. Об этом сообщает iPhones.ru, ссылаясь на личный опыт одного из автором с AirPods Pro 2.

Опции были добавлены компанией Apple еще в iOS 18 и предназначены для проверки слуха и усиления звука для слабослышащих. Теперь возможность пройти клинически подтвержденный тест появилась в настройках бета-версии iOS 26.4 при установленном регионе «Россия» и русском языке интерфейса.

Проверка проводится непосредственно на iPhone и основана на исследованиях слуха Apple. Алгоритмы обучены на большом массиве пользовательских данных. Результаты теста сохраняются в приложении «Здоровье», что позволяет отслеживать изменения со временем. После прохождения тестирования AirPods Pro 2 можно настроить как индивидуальный слуховой аппарат.

Наушники формируют персональный слуховой профиль и учитывают его при воспроизведении аудио на всех устройствах. Оценка слуха занимает около пяти минут: пользователю предлагается прослушать серию звуков разной тональности для каждого уха отдельно, после чего система показывает результат и при необходимости предлагает активировать режим слухового аппарата.

На официальном сайте Apple Россия пока не указана в списке стран с поддержкой этих функций. Возможные причины появления опции – предстоящий релиз iOS 26.4, программная ошибка или использование зарубежного IP-адреса.