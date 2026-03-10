Компания Apple продвигает MacBook Neo с помощью серии намеренно странных видеороликов в TikTok, ориентированных на аудиторию поколения Z, то есть зумеров. Об этом сообщает MacRumors.

С четверга Apple публикует видео наборами по три ролика, каждый из которых посвящен одному из цветов ноутбука – Blush, Citrus и Indigo. Модель также доступна в серебристом варианте, и, как предполагается, может появиться еще один набор клипов.

В видео используются абсурдные и сюрреалистичные образы. В одном из роликов лимон принимает звонок FaceTime от лайма, в другом значок Finder «краснеет», также используется архивное видео с презентации оригинального Macintosh 1984 года. В других клипах показаны цитрусовые в газированной воде и розовый рассвет под звук фирменного сигнала загрузки Mac.

Публикации вызвали неоднозначную реакцию: часть пользователей выражает недоумение и даже спрашивает, не взломан ли аккаунт компании, другие же положительно оценивают необычный стиль продвижения и то, что Apple впервые разрешила комментарии под подобными роликами.

Во время прямого эфира Matcha Break with MacBook Neo компания также показала миниатюрную 3D-фигурку, созданную по мотивам иконки Finder. В соцсетях ее прозвали Little Finder Guy или Lil' Finder Guy. Данная деталь тоже оценивается как реверанс в сторону молодой аудитории.

Стоимость MacBook Neo в США начинается от $500 (примерно 39 тыс. руб. по курсу на 9 марта), что делает устройство привлекательным для молодой аудитории.