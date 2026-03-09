MacRumors: iMac образца 2026 года выйдет в новых цветах

Рассекречены подробности об обновленном настольном компьютере Apple iMac
Компания Apple планирует обновить цветовую палитру iMac в 2026 году. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Марка Гурмана из Bloomberg.
По его данным, следующая версия iMac получит новый набор расцветок. Это может стать первым полноценным обновлением цветовой линейки устройства за последние пять лет.
Редизайн iMac, представленный в 2021 году, отличался двухцветным оформлением: задняя алюминиевая панель и подставка выполнялись в насыщенном оттенке выбранного цвета, тогда как нижняя часть фронтальной панели под экраном имела более светлый пастельный тон. Рамка дисплея во всех версиях оставалась белой.
Модель на базе чипа M1 предлагалась в семи цветах – синем, зеленом, розовом, желтом, оранжевом, фиолетовом и серебристом. В версии с M3 в 2023 году палитра не изменилась. В 2024 году Apple слегка скорректировала оттенки, сделав их более насыщенными, но сам набор цветов сохранился.
По информации Гурмана, новый iMac может выйти после обновленных моделей Mac Studio, которые ожидаются в середине 2026 года.
Ранее выяснилось, что Apple разрабатывает очень дорогой ноутбук MacBook Ultra с сенсорным экраном.