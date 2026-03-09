MacRumors: iMac образца 2026 года выйдет в новых цветах

Компания Apple планирует обновить цветовую палитру iMac в 2026 году. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Марка Гурмана из Bloomberg.

© Газета.Ru

По его данным, следующая версия iMac получит новый набор расцветок. Это может стать первым полноценным обновлением цветовой линейки устройства за последние пять лет.

Редизайн iMac, представленный в 2021 году, отличался двухцветным оформлением: задняя алюминиевая панель и подставка выполнялись в насыщенном оттенке выбранного цвета, тогда как нижняя часть фронтальной панели под экраном имела более светлый пастельный тон. Рамка дисплея во всех версиях оставалась белой.

Модель на базе чипа M1 предлагалась в семи цветах – синем, зеленом, розовом, желтом, оранжевом, фиолетовом и серебристом. В версии с M3 в 2023 году палитра не изменилась. В 2024 году Apple слегка скорректировала оттенки, сделав их более насыщенными, но сам набор цветов сохранился.

По информации Гурмана, новый iMac может выйти после обновленных моделей Mac Studio, которые ожидаются в середине 2026 года.

Ранее выяснилось, что Apple разрабатывает очень дорогой ноутбук MacBook Ultra с сенсорным экраном.