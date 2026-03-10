Рост уровня шума в Арктике ведет к гибели китов и тюленей

Масштабное исследование, проведенное в канадской бухте Кембридж-Бей, показало резкий рост уровня шума в подводном мире Арктики. Ученые фиксировали звуки от кораблей, самолетов и снегоходов, которые мешают китам и тюленям общаться, искать пищу и выживать в суровых условиях.

Результаты опубликованы в журнале Frontiers.

«Регион нагревается в три раза быстрее, чем остальная планета. Таяние льдов открывает новые пути для судоходства, туризма и добычи ресурсов, но одновременно увеличивает акустическое загрязнение», — уточнили ученые.

На протяжении 10 лет исследователи проводили измерения с помощью подводного прибора, установленного в 2012 году. Сравнение тихого мая и активного августа показало: в конце лета шум в океане в среднем выше на 10 децибел, а резких звуков становится в 10 раз больше.

«Существующие европейские стандарты контроля шума устарели для северных широт. Они рассчитаны на низкие частоты больших кораблей, но не учитывают звуки авиации, малых катеров и снегоходов. Например, в мае 2018 года прибор зафиксировал около 2000 проездов техники с уровнем шума до 80 децибел», — отметили исследователи.

Особенно показательным для исследователей стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса судоходство заметно сократилось. Уже в августе уровень подводного шума оказался почти таким же низким, как обычно бывает в мае, что наглядно показало, насколько сильно человеческая деятельность влияет на акустическую обстановку в море.

Экологи отмечают, что для китов, тюленей и моржей звук играет жизненно важную роль: с его помощью они общаются, находят пищу и ориентируются в пространстве. Громкий антропогенный шум способен заглушать сигналы между матерью и детенышем и вынуждать животных покидать привычные районы кормления.