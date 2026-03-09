Огненный шар заметили в небе над европейской страной

В небе над Нидерландами заметили огненный шар, который может быть метеоритом. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Отмечается, что все полицейские участки Нидерландов получили сообщения о приближающемся к земле горящем объекте. Он не отображался на радарах службы управления воздушным движением Нидерландов, так как находился слишком высоко.

Представитель Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман и эксперт по космосу Роб ван ден Берг заявили, что объект может быть метеоритом.

9 марта немецкий радиовещатель Südwestrundfunk (SWR) сообщил, что обломки метеорита пробили крышу жилого дома в городе Кобленц в центральной Германии.

По данным издания, в результате падения осколков в кровле дома образовалась дыра размером с футбольный мяч. Фрагмент небесного тела упал в спальню, однако никто из жильцов не пострадал.

Кроме того, сообщается об аналогичных повреждениях в частных особняках на федеральной земле Рейнланд-Пфальц — в районе горного массива Хунсрюк и нагорья Айфель.