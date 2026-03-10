Афера в мире насекомых: почему муравьи становятся няньками для гусениц

Биологи выяснили, что некоторые гусеницы умеют отбивать ритм. Только делают они это не ради удовольствия, а чтобы обмануть муравьев и заставить тех кормить и защищать себя. Исследование провели специалисты сразу нескольких научных центров — Уорикского университета (Великобритания), Туринского университета (Италия) и Института лесных исследований (Индия). Результаты опубликовали в журнале Annals of the New York Academy of Sciences.

Ученые давно знали, что гусеницы некоторых видов бабочек умеют подстраиваться под муравьев с помощью химии. Они выделяют особые вещества, и муравьи принимают их за своих. Они затаскивают чужих личинок в свое жилище, кормят их и защищают от врагов. Взамен гусеницы делятся с хозяевами сладкими выделениями. Но новое открытие показало, что дело не только в запахах. Гусеницы освоили настоящий музыкальный язык.

Доктор Кьяра Де Грегорио с факультета психологии Уорикского университета объясняет это так: «Эти гусеницы, по сути, говорят на языке муравьев. И говорят они не только химией, но и ритмом. Они подстраиваются под ритмические рисунки муравьев, и те начинают верить, что перед ними свои».

Чтобы это проверить, исследователи записали и проанализировали крошечные вибрации, которые распространяются через растения, почву и стенки муравьиных гнезд. Они изучили сигналы двух видов муравьев и девяти видов гусениц. Причем гусеницы были разными: некоторые из них жили с муравьями в тесной связи, а другие — почти независимо.

Те гусеницы, которые больше всех зависели от муравьев, издавали очень четкие и сложные ритмы. У них была равномерная пульсация и даже что-то вроде музыкального размера — чередование сильных и слабых долей, как в песне или марше. Эти ритмы почти полностью копировали сигналы самих муравьев. А вот гусеницы, которые обходились без помощи муравьев, стучали кое-как — их сигналы были простыми, нерегулярными и хаотичными.

Профессор Франческа Барберо из Туринского университета поясняет, почему ритм так важен. В муравейнике темно, тесно и постоянно шумно. Там все время что-то вибрирует, кто-то ползает и стучит. В таком хаосе именно точный ритм помогает сразу опознать нужный сигнал. Для гусеницы это вопрос жизни и смерти. Если она будет стучать невпопад, муравьи ее проигнорируют или просто съедят. Если же попадет в такт — получит и уютный дом, и еду, и охрану.

Ученые заметили, что самые зависимые от муравьев гусеницы используют два общих с ними приема. Первый — изохронность, то есть ровные, как метроном, удары. Второй — двухдольный размер, когда один удар длинный, а другой короткий. Такое сочетание встречается только у муравьев и у тех гусениц, которые с ними тесно связаны. Значит, за тысячелетия совместной жизни они выработали общий язык.

Это исследование переворачивает привычные представления о чувстве ритма. Раньше считалось, что это свойственно только людям или хотя бы животным с крупным мозгом, вроде обезьян или попугаев. Но оказалось, что ритм — это фундаментальный способ общения, который используют даже крошечные насекомые.