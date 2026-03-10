Россияне смогут отказаться от услуг на базе ИИ

Компании в РФ будут обязаны обслуживать клиентов без применения искусственного интеллекта (ИИ), если те отказались от услуг с использованием нейросетей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект об ИИ, подготовленном Минцифры.

В данный момент проект находится на стадии межведомственного согласования. Он может вступить в силу с сентября 2027 года. Разработчики документа считают, что правительство должно очертить перечень ситуаций, в которых гражданин может отказаться от обслуживания ИИ.

Эксперты связывают необходимость такой инициативы со стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Потребность в отказе от нейросетей необходима в ситуациях, в которых цена ошибки высока или требуется учет уникальных обстоятельств.

Речь идет о юридических консультациях, медицинской диагностике, финансовых рекомендациях и прочих сферах, в которых автоматическое решение ИИ может навредить потребителю.

Ранее Сергей Собянин рассказал о внедрении свыше 20 новых проектов с использованием искусственного интеллекта в 2025 году. По его словам, ИИ активно применяется в медицине, транспорте, образовании и градостроительстве. К примеру, в медицинской сфере столичные врачи используют более 60 ИИ‑сервисов для диагностики по 43 направлениям.

В свою очередь, Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий ИИ. Сопредседателями комиссии станут вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.