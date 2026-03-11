Какие звезды далекого космоса можно увидеть в марте

Март считается лучшим весенним месяцем для наблюдения за звездами в центральных и северных регионах России. В это время чаще стоят ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом.

В телескоп или бинокль можно увидеть многие звездные скопления. Уже в апреле ночи станут короче, наступает период сумерек, и объектов для наблюдения почти не остается.

«Для обладателей телескопов или биноклей март — это время, когда чаще бывают ясные вечера, а небо еще не такое светлое, как летом. Это дает возможность наблюдать объекты далекого космоса: рассеянные звездные скопления Ясли в созвездии Рак, двойное скопление в созвездии Персей, M35 в Близнецах», — рассказала журналистам начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

Она отметила, что в апреле ночи становятся короче, а затем наступает период долгих сумерек, что мешает наблюдению за галактиками, туманностями и звездными скоплениями.

«Поэтому объектов для наблюдения будет мало, фактически только Луна, планеты, двойные звезды», — добавила Роменская.

Она подчеркнула, что это актуально для средних и северных широт, тогда как на юге ночи остаются более темными.

Ранее сообщалось, что люди впервые смогли изменить орбиту объекта вокруг Солнца. В 2022 году агентство NASA направило космический аппарат к паре астероидов Дидимос и Диморфос для запланированного столкновения. В результате период обращения объектов относительно друг друга сократился на 33 минуты. Новые измерения показали, что это столкновение изменило всю орбитальную траекторию системы Дидимос-Диморфос в космическом пространстве. Миссия DART была проведена в интересах планетарной безопасности. В Солнечной системе много крупных астероидов, и в будущем какой-либо из них может стать угрозой для Земли. Ученые разрабатывают систему, которая могла бы в перспективе сбить опасный объект с курса.