Загадку навигации бабочек во время миграции раскрыли ученые

Ученые выяснили, как бабочки озимой совки ориентируются во время сезонных перелетов. Оказалось, что для навигации они одновременно используют магнитное поле Земли и зрительные ориентиры. К такому выводу пришли исследователи из Нанкинский сельскохозяйственный университет.

© freepik

Многие крупные ночные бабочки в Северном полушарии совершают сезонные миграции. Весной миллиарды насекомых летят на север к местам размножения, а осенью новое поколение возвращается в более теплые регионы. Ученые предполагали, что ночью они ориентируются по магнитному полю планеты, однако точный механизм этого процесса долго оставался неизвестным.

Ранее подобные исследования проводились на австралийской бабочке богонг. Этот вид способен определять направление по звездам и магнитному полю Земли, но его перелеты происходят в пределах одного региона, поэтому такой способ навигации не объясняет дальние миграции между широтами.

В новом эксперименте специалисты изучили поведение озимой совки. Насекомых помещали в специальный симулятор полета: внутри цилиндра размещали зрительный ориентир черный треугольник над линией горизонта. Бабочки могли свободно вращаться, а исследователи меняли положение ориентира и направление искусственно созданного магнитного поля.

Когда зрительный ориентир совпадал с направлением магнитного поля, насекомые стабильно летели в заданную сторону. Однако после разворота магнитного поля на 180 градусов бабочки продолжали двигаться к видимому ориентиру, в результате чего удалось установить, что зрение играет для них более важную роль.

Если же сигналы долго противоречили друг другу, насекомые теряли направление и начинали двигаться хаотично. По словам ученых, это говорит о том, что бабочкам требуется время, чтобы обработать конфликтующую информацию.

Когда направление магнитного поля снова совпадало с визуальным ориентиром, насекомые быстро возвращались к прежней траектории. Похожие результаты показали и бабочки, выращенные в лаборатории при осеннем световом режиме.

Авторы исследования считают, что понимание механизмов навигации у насекомых может помочь разработать новые методы контроля сельскохозяйственных вредителей. Результаты их работы опубликованы в научном журнале eLife.

