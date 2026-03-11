MacBook Neo обошел по результатам тестов Mac Pro за $13 000

Apple представила новый ноутбук MacBook Neo — самую доступную модель в линейке MacBook за всю историю бренда. Устройство получило мобильный процессор Apple A18 Pro и 13-дюймовый дисплей Liquid Retina Display, что делает новинку одной из самых необычных моделей в экосистеме Apple.

© Apple

По данным синтетических тестов Geekbench 6, базовая версия ноутбука стоимостью около 599 долларов показала впечатляющие результаты. В тесте одноядерной производительности MacBook Neo продемонстрировал примерно трёхкратное превосходство над профессиональной рабочей станцией Mac Pro, оснащённой 28-ядерным процессором Intel Xeon W. При этом стоимость такой конфигурации Mac Pro могла достигать 13 тысяч долларов, что подчёркивает значительный технологический прогресс мобильных чипов Apple.

Несмотря на высокие показатели процессора, у MacBook Neo есть и ряд ограничений. Базовая конфигурация устройства оснащена 8 ГБ оперативной памяти, что может стать сдерживающим фактором при работе с профессиональными приложениями, монтажом видео, 3D-графикой или сложными многопоточными задачами. Для повседневной работы — веб-серфинга, офисных приложений и лёгкой обработки фото — этого объёма, как правило, достаточно.

Некоторые элементы конструкции также были упрощены для снижения стоимости. Ноутбук получил трекпад без тактильной отдачи Force Touch, которая используется в более дорогих моделях, таких как MacBook Air и MacBook Pro. Кроме того, устройство оснащено двумя портами USB-C, однако они имеют разные характеристики пропускной способности и при этом не имеют визуальной маркировки, что может вызвать путаницу у пользователей.

На 8 марта 2026 года MacBook Neo уже поступил в продажу. Ноутбук предлагается в нескольких ярких цветах алюминиевого корпуса, а клавиатура выполнена в цвет устройства — решение, ориентированное на молодую аудиторию и пользователей, которым важен дизайн.

По официальным данным Apple, новинка обеспечивает примерно на 43 % более высокую производительность, чем популярный M1 MacBook Air. Это стало возможным благодаря новой архитектуре чипа A18 Pro и улучшенной энергоэффективности.

Отдельно отмечается, что компания продолжает использовать 8 ГБ оперативной памяти в базовых моделях во многом из-за глобального дефицита DRAM-чипов. Несмотря на это, Apple позиционирует MacBook Neo как устройство для массового рынка — лёгкий и относительно недорогой ноутбук для повседневных задач, учебы и работы в экосистеме macOS.