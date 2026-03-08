Названа неожиданная причина ускоренного старения

Взаимодействие с неприятными людьми оказывает негативное влияние на физическое здоровье человека, приводит к ускоренному старению, пишет обозреватель Кэтлин Фелтон в статье для The Washington Post.

© freepik

Специалисты на протяжении многих лет изучали влияние негативных отношений на старение клеток человека, в рамках исследования собрали данные более чем у 2000 человек в Индиане (США), уточнила автор статьи.

Участникам предложили ответить на вопросы о своих взаимоотношениях с людьми за последние шесть месяцев, а также попросили самостоятельно оценить общее состояние здоровья.

После этого ученые проверили образцы слюны участников исследования на предмет изменений ДНК, указывающих на старение. Полученные результаты сопоставили с полученной информацией о наличии «людей-раздражителей» (тех, кто создает проблемы или усложняет жизнь) в их окружении.

Анализ полученных данных показал, что женщины, а также люди со слабым здоровьем чаще говорят о существовании неприятных людей в окружении, пояснила обозреватель.

Исследование показало также, что с одним неприятным человеком в окружении за один календарный год люди стареют примерно на 1,015 года. Каждая дополнительная персона увеличивает темп старения на 1,5% .

Вместе с тем, заметил доцент социологии Нью-Йоркского университета Бёнгкю Ли, дружба, напротив, помогает замедлять старение на клеточном уровне.

Однако, уточнил исследователь, дружба может быть амбивалентной: одновременно вызывать стресс и создавать позитивные моменты.

Ученый посоветовал по возможности избегать неприятных людей с тем, чтобы защитить свое здоровье и продлить жизнь.