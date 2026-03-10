Apple разрабатывает MacBook Ultra с сенсорным экраном

Компания Apple готовит к выпуску новую модель ноутбука под названием MacBook Ultra с сенсорным OLED-дисплеем и более высокой ценой. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман в регулярной рассылке Power On.

© Apple

По данным Гурмана, ранее ожидалось, что OLED-экран и сенсорное управление появятся в следующем поколении MacBook Pro с чипами серии M6 в конце 2026 года. Однако теперь речь идет о совершенно новой линейке, которая не заменит существующие модели на базе M5 Pro и M5 Max, а станет более дорогим флагманским вариантом и займет позицию выше текущих MacBook Pro.

Предполагается, что внедрение OLED-дисплея приведет к росту стоимости устройства. Гурман отметил, что при переходе на OLED в iPhone X в 2017 году и iPad Pro в 2024 году Apple увеличивала цену примерно на 20%, и аналогичный шаг возможен и в случае с новым ноутбуком.

По информации журналиста, выпуск MacBook Ultra вписывается в стратегию компании по расширению линейки устройств в разных ценовых сегментах. В качестве примера он привел недавно представленный MacBook Neo по цене $600 (примерно 46,9 тыс. руб. по курсу на 9 марта 2026 года), ориентированный на конкуренцию с бюджетными Windows-ноутбуками и Chromebook. Одновременно компания усиливает предложение в премиальном сегменте.

Ожидается, что новый MacBook выйдет ближе к концу года. Название MacBook Ultra пока не подтверждено, и Apple может сохранить бренд MacBook Pro, однако, по мнению Гурмана, новое имя лучше подчеркнет статус устройства как самого продвинутого в линейке.