Пользователей Xiaomi призвали срочно обновить прошивку смартфона

Компания Xiaomi выпустила критически важное обновление программного обеспечения для флагманского смартфона Xiaomi 15, который устраняет проблемы со стабильностью работы устройства. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

© Xiaomi

Ранее пользователи жаловались, что смартфон Xiaomi 15 мог самопроизвольно перезагружаться во время выполнения повседневных задач, а также при подключении к зарядному устройству. Свежее обновление оптимизирует управление системными ресурсами в операционной системе HyperOS и исправляет ошибки внутренней архитектуры, которые могли приводить к подобным сбоям.

Глобальное распространение прошивки началось 7 марта 2026 года. В Xiaomi также уточнили, что в случае сохранения проблемы после установки обновления пользователям рекомендуется выполнить очистку системного кэша через режим Recovery.

Чтобы войти в Recovery, нужно выключить смартфон, затем одновременно нажать и удерживать кнопки питания и увеличения громкости до появления логотипа Android на экране.

Смартфон Xiaomi 15 был представлен в конце октября 2024 года. Это компактный флагман с 6,36-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 8 Elite и тройной 50-мегапиксельной камерой Leica.