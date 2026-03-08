Китай предупредил о риске нового кризиса в мировой цепочке поставок чипов

Министерство торговли Китая заявило о возможном новом сбое в глобальных цепочках поставок полупроводников. Причиной назван конфликт между нидерландской штаб-квартирой Nexperia и его китайским подразделением. Ведомство возложило на Нидерланды полную ответственность, если кризис возобновится.

Напряженность возникла после того, как в сентябре прошлого года Гаага фактически вывела Nexperia из-под контроля материнской Wingtech. Пекин в ответ ввел экспортные ограничения на продукцию китайского завода, что привело к перебоям в поставках для автопрома. После переговоров дефицит удалось сгладить, но корпоративный конфликт только усилился.

На прошлой неделе китайское сборочное предприятие в Гуандуне сообщило, что нидерландская сторона отключила учетные записи всех сотрудников в КНР, нарушив работу. В Пекине считают, что это создает новые препятствия для переговоров. Nexperia в Гааге не отрицает факта блокировки, но оспаривает влияние на производство.

Переговорный процесс зашел в тупик, поставки пластин с завода приостановлены.