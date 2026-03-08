Ветеран НАСА жестко высказался о посещении Земли инопланетянами

Инопланетяне действительно существуют – просто они не посещали Землю, утверждает ветеран американского космического агентства НАСА.

Доктор Джентри Ли работает в космическом агентстве США с 1968 года, когда он впервые принял участие в миссии "Викинг" на Марс. С тех пор он потратил более полувека на разработку зондов для посадки на отдаленные планеты, но утверждает, что Землю еще не посещали существа из другого мира, пишет Daily Mail.

"Сегодня не существует ничего, что указывало бы на то, что какой-либо инопланетянин или инопланетный аппарат когда-либо приземлялись на планете Земля, - сказал он на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) в Финиксе. – Если вы считаете иначе, вы действуете в заблуждении".

По словам эксперта, в каждом случае предполагаемого обнаружения НЛО или встречи с инопланетянами, вероятно, есть более простое объяснение этим явлениям.

Но когда речь заходит о далеких планетах, жизнь "просто обязана где-то там быть".

Он добавил: "Мы собираемся найти какую-нибудь форму жизни где-нибудь в другом месте. Шансы огромны".

Ученые в целом считают, что лучшими кандидатами на существование инопланетной жизни являются "землеподобные" миры, вращающиеся вокруг далеких звезд в других частях галактики, комментирует Daily Mail. Одним из таких претендентов является планета размером с Землю TRAPPIST–1e, расположенная всего в 40 световых годах от Земли, которая находится в безопасной для жизни "зоне Златовласки" своей звезды. Еще одним многообещающим кандидатом является планета K2–18b, которая, как предполагают некоторые исследования, может изобиловать жизнью. Расположенная в 124 световых годах от Земли в созвездии Льва, K2–18b представляет собой гигантский мир, полностью покрытый океанами, что делает его тем, что ученые называют "миром Хайса".

Даже в нашей солнечной системе на спутниках Сатурна Энцеладе и Титане могут быть подходящие условия для возникновения и процветания жизни.

Доктор Ли также сказал, что ученые-космонавты должны быть готовы к обнаружению инопланетных форм, которые сильно отличаются от жизни, обнаруженной на Земле. По его словам, вся жизнь на нашей планете – "вы, я, слоны, слизевики, бактерии" – зависит от ДНК для размножения: "Внеземные биологи прилетали на Землю и, вернувшись, сообщали: "Не слишком интересная планета. Все живое одинаково. Все оно воспроизводится одинаковым образом, используя одну и ту же основную молекулу ДНК."'

В настоящее время Ли является главным инженером Управления по исследованию Солнечной системы Лаборатории реактивного движения НАСА. Он руководил разработкой марсохода Curiosity для Марса, миссией Dawn к двум астероидам, миссией Juno к Юпитеру и миссией Grail к Луне.

Выступая в поддержку нового документального фильма под названием "Космонавт", доктор Ли сказал, что космические телескопы, такие как "Кеплер", изучили значительный "срез" галактики по соседству с Млечным Путем и обнаружили огромное количество планет, вращающихся вокруг других звезд.

"Если фрагмент неба, на который смотрел Кеплер, представляет собой весь Млечный Путь, а у нас нет оснований полагать, что это не так, то только в нашей галактике насчитывается около триллиона планет, - сказал он. – Таким образом, вы можете рассмотреть все вероятности возникновения жизни на некоторых из них и рано или поздно вы скажете, что она просто обязана быть где-то там".

Ранее в поиски жизни за пределами Земли приняли неожиданный оборот, когда Барак Обама заявил, что инопланетяне реальны, напоминает Daily Mail. Позже бывший президент США пояснил, что он не говорил о внеземных формах, посещающих Землю, а лишь что, по его мнению, жизнь должна существовать где-то в "огромном космосе".

Но его комментарии побудили Дональда Трампа обрушиться на своего предшественника за то, что тот якобы поделился "секретной информацией". Действующий американский президент сказал, что дал указание своему военному министру обнародовать все правительственные файлы, касающиеся инопланетян, внеземной жизни и НЛО.

НАСА наконец–то откликнулось на его требования, но это разрушает всякую надежду на то, что коллекция сногсшибательных документов вот-вот будет опубликована, продолжает Daily Mail.

"Мы, как агентство, продолжаем поддерживать приверженность президента Трампа открытости науки", - написала пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс на платформе X. Но она добавила: "Как сказал администратор НАСА Джаред Айзекман, безусловно, есть вещи, с которыми он сталкивается в своей работе и которые он не может объяснить, но они скорее связаны с неоправданно дорогостоящими программами, чем с внеземной жизнью!”