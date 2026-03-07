Роскосмос подарил женщинам «космический букет» в преддверии 8 Марта

Государственная корпорация «Роскосмос» в субботу, 7 марта, в преддверии Международного женского дня опубликовала кадры «космического букета» — туманностей, снятых профессиональным астрофотографом.

По словам экспертов, в его объектив попали гигантские звездные «оранжереи» на расстоянии тысяч световых лет. На опубликованных изображениях отчетливо видны туманности Тюльпан, Розетка, Ирис, Сердце и Душа. Эти космические «цветы» возникают под воздействием излучения молодых горячих звезд.

— Там, где мы видим изящные лепестки, идут мощные процессы гравитационного сжатия и формирования новых звездных систем, — передает официальный Telegram-канал Роскосмоса.

© пресс-служба Роскосмоса

© пресс-служба Роскосмоса

В эти выходные, 7 и 8 марта, в России отмечают Международный женский день — 8 Марта. К этому празднику в Москве проведут разные мероприятия: от выставок до мастер-классов. Самые яркие из них — в подборке «Вечерней Москвы».

Свыше сотни культурных площадок города готовятся к празднованию Международного женского дня. Горожан в период с 5 по 9 марта ждет насыщенная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы и мастер-классы.