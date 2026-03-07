NASA оценило риск столкновения астероида-«убийцы городов» с Землей

Крупный астероид 2024 YR4, известный также как «убийца городов», пролетит не только мимо Земли, но и мимо Луны, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Журналисты заметили, что исследователи впервые обратили внимание на это небесное тело после того, как оно пролетело мимо нашей планеты на расстоянии 830 тыс. км, что считается очень близким по космическим меркам.

Астрономы тогда просчитали возможную траекторию астероида и предупредили, что он вернется 24 декабря 2032, пролетит вплотную к Земле. По их оценке, не исключалось и столкновение.

При столкновении, отметили ученые, удар будет очень сильным, если астероид попадет в крупный город — то уничтожит его.

Позже специалисты смягчили прогноз — предсказали, что в Землю объект не врежется, но может столкнуться с Луной, с вероятностью до 4%. При этом мощь удара будет сопоставима с силой 340 атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму.

В феврале 2026 года аналитики исследовательского центра NASA (Center for Near-Earth Object Studies at the Jet Propulsion Laboratory) заявили, что 2024 YR4 пролетит на расстоянии 21,2 тыс. км от Луны, соответственно, столкновения, взрыва и космического шоу ожидать не следует.