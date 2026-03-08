Apple Mac Studio без объяснения причин лишился максимальной конфигурации

Компания Apple изменила доступные конфигурации настольного компьютера Mac Studio на базе чипа Apple M3 Ultra, убрав из онлайн-конфигуратора вариант с 512 ГБ унифицированной памяти. На это обратил внимание портал iXBT.

© Apple/YouTube

В актуальной версии конфигуратора пользователям предлагаются лишь две опции объема памяти — 96 ГБ или 256 ГБ. Несмотря на то что эти показатели остаются одними из самых высоких среди потребительских устройств, ранее Mac Studio выделялся на рынке возможностью установки рекордных 512 ГБ унифицированной (оперативной) памяти.

Причины изменения конфигурации официально не раскрываются. Не исключено, что решение связано с ограничениями поставок модулей памяти либо с подготовкой компании к обновлению линейки, которое может включать модель на базе следующего поколения чипов.

Дополнительным косвенным признаком возможных производственных ограничений может быть увеличенный срок ожидания поставки. При выборе версии Mac Studio с 256 ГБ памяти система указывает ориентировочное время доставки от семи до девяти недель.