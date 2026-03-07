Уникальный рыцарский меч 12 века случайно нашли на дне моря

На побережье Средиземного моря произошло удивительное открытие: студент Шломи Кацин обнаружил на дне железный клинок длиной около метра, принадлежавший рыцарю еще в XII веке. Как сообщает издание La Brujula Verde, находку удалось спасти от расхитителей лишь благодаря бдительности молодого человека, который обратил внимание на подозрительную группу ныряльщиков с металлоискателями.

Кацин заметил дайверов, пытавшихся вести поиски на морском дне. Заподозрив их в намерении незаконно присвоить исторические ценности, он прогнал нарушителей. Оказавшись под водой, студент увидел на песчаном дне старинный меч, полностью покрытый толстым слоем твердых морских отложений. Осознавая ценность артефакта, он немедленно связался с профессором Дебби Цвикель. Специалисты экстренно получили разрешение на извлечение оружия из воды, чтобы подводные течения и агрессивная биологическая среда окончательно не разрушили уцелевший металл.

Доставив находку в лабораторию, ученые столкнулись с непростой задачей: изучить состояние клинка, не повреждая каменную корку, которая целых 800 лет защищала его от полного уничтожения. Уникальное решение подсказала местная больница — исследователи решили просветить древний артефакт с помощью современного компьютерного томографа. Процедура сканирования дала точную информацию о форме и истории оружия.

Трехмерные снимки показали, что это одноручный меч, созданный специально для европейской тяжелой кавалерии. Анализ подтвердил, что клинок выковали именно в Европе, а затем привезли на Ближний Восток. Внутри каменной оболочки сохранилась лишь малая часть первоначального железа, на котором обнаружили большую трещину. Специалисты пояснили, что мечи стоили очень дорого, поэтому их бережно хранили и передавали по наследству. В средние века они были не только оружием, но и важным символом.

Профессор Дебби Цвикель назвала находку экстраординарной, подчеркнув, что она проливает свет на присутствие крестоносцев вдоль береговой линии страны. Такие артефакты встречаются крайне редко, и теперь меч займет достойное место в музейных коллекциях.