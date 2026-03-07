Человечество раскалило планету ошеломляющими темпами

Новое исследование показало, что человечество нагревает планету быстрее, чем когда-либо прежде. Ученые фиксируют резкое повышение температуры примерно на 0,35 ° C каждые десять лет, если исключить природные колебания, такие как Эль-Ниньо.

Исследование показало, что человечество нагревает планету быстрее, чем когда-либо прежде, пишет The Guardian. Согласно исследованиям, которые исключают влияние природных факторов, стоящих за последними знойными температурами, изменение климата происходит более быстрыми темпами, а скорость нагрева увеличивается почти вдвое.

Новое исследование показало, что глобальное потепление ускорилось с устойчивого уровня менее 0,2°C за десятилетие в период с 1970 по 2015 год до примерно 0,35°C за десятилетие в течение последних 10 лет. Этот показатель выше, чем когда-либо наблюдался учеными с тех пор, как они начали систематически измерять температуру Земли в 1880 году.

“Если темпы потепления, наблюдавшиеся в течение последних 10 лет, сохранятся, это приведет к долгосрочному превышению предела Парижского соглашения в 1,5 градуса до 2030 года”, - сказал Стефан Рамсторф, ученый из Потсдамского института исследований воздействия на климат и соавтор исследования.

Экстремальная жара в последние годы усилилась из–за природных колебаний, таких как солнечные циклы, извержения вулканов и погодные явления Эль–Ниньо, что заставило ученых задаться вопросом, являются ли поразительные показатели температуры аномальными или результатом усиления глобального потепления, отмечает The Guardian.

Исследователи применили метод шумоподавления, чтобы отфильтровать предполагаемое влияние нечеловеческих факторов в пяти основных наборах данных, которые ученые собрали для измерения температуры Земли. В каждом из них они обнаружили, что ускорение глобального потепления произошло в 2013 или 2014 году.

“В настоящее время существует довольно широкое – если не совсем всеобщее – согласие с тем, что в последние годы наблюдается заметное ускорение потепления, - сказал Зик Хаусфатер, ученый-климатолог, который не принимал участия в исследовании. - Однако остается неясным, в какой степени дополнительное потепление за последнее десятилетие, в частности, является вынужденной реакцией, а в какой - вынужденной изменчивостью”.

По сравнению с доиндустриальным уровнем, из-за плотного слоя углекислого газа, покрывающего Землю, температура на планете повысилась примерно на 1,4°C, что усугубляется недавним снижением содержания сернистых загрязняющих веществ, что привело к временному снижению температуры. Исследование, проведенное Хаусфатером в соавторстве в прошлом году, также показало, что изменение климата ускорилось, но его темпы были немного ниже, чем в новом исследовании, и составили 0,27°C за десятилетие.

“В любом случае, это свидетельствует о значительном увеличении темпов потепления, - комментирует Хаусфатер. - Это должно вызывать беспокойство, поскольку мир стремительно приближается к отметке в 1,5 градуса по Цельсию в конце этого десятилетия”.

Исследователи заявили, что это ускорение укладывается в рамки климатических моделей. Основываясь на данных о температурах, полученных из одного из проанализированных наборов данных, предоставленных европейской службой Copernicus, в этом году мир преодолеет порог в 1,5°C для долгосрочного потепления, если темпы потепления не замедлятся. Анализ остальных четырех наборов данных показал нарушение в 2028 или 2029 годах.

Клоди Болье, специалист по климату из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, сказала, что полученные данные означают, что окно для ограничения потепления даже на 2°C выше доиндустриального уровня “существенно сузится”, если более быстрое потепление сохранится.

“Однако важным предостережением является то, что ускорение может оказаться временным”, - отмечает Болье, которая опубликовала статью на эту тему, но не участвовала в новом исследовании.

Она добавила, что сильное Эль-Ниньо 1998 года также привело к периоду очевидного аномального потепления.

“Последовавшее за этим относительное замедление было истолковано как свидетельство паузы в глобальном потеплении”, - сказала она. “Продолжение мониторинга в течение следующих нескольких лет будет иметь важное значение для определения того, является ли отмеченный здесь ускоренный темп потепления долговременным сдвигом или временной особенностью естественной изменчивости”.

Климатологи подозревают, что глобального потепления на 1,5-2 градуса может быть достаточно, чтобы вызвать почти апокалиптические “переломные моменты”, которые будут длиться десятилетиями и столетиями, причем вероятность катастрофы возрастает при более высоких уровнях потепления. Они более уверены в том ущербе, который нанесет изменение климата в краткосрочной перспективе, например, усилит волны жары и позволит штормам вызвать больше дождей.

Всемирная метеорологическая организация подтвердила в январе, что последние три года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Ученые продолжают фиксировать рекордные уровни загрязнения планеты в результате нагревания, вызывая опасения, что поглотители углерода на планете - естественные системы, которые удаляют CO2 из атмосферы, - могут начать выходить из строя.