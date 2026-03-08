Ученые оценили риск сильного землетрясения в районе Сочи

В районе Сочи в последние два года участились подземные толчки. По мнению старшего научного сотрудника Геофизической службы РАН Анастасии Зверевой, это может говорить о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем, однако точно предсказать время его возникновения невозможно. Очередное землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу, его эпицентр находился в море.

Согласно картам общего сейсмического районирования, на этой территории раз в 100 лет возможны удары магнитудой до 7. Последние такие события фиксировали в прошлом веке, поэтому их повторение не исключено.

При этом Зверева подчеркнула, что нынешняя активность остается в пределах нормы. Для каждой территории рассчитаны значения уровня сейсмической активности, и сейчас они соответствуют обычным показателям.