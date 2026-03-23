Макака и его плюшевая мама: что история Панча говорит о теории привязанности

Детеныш макаки по имени Панч стал вирусной сенсацией из-за своего одиночества: малыш, отвергнутый матерью, привязался к плюшевой игрушке обезьяны. Но данный случай — совсем не такой уникальный, как можно подумать. Портал theconversation.com рассказал, что у него общего с экспериментами американского исследователя Гарри Харлоу, проведенными еще в 1950-х.

© Unsplash

Опыты Харлоу проходили следующим образом. Он отбирал маленьких макак у мам вскоре после рождения, после чего помещал их в отдельные вольеры, где они росли с доступом к двум суррогатным «матерям». Одна — проволочная клетка в форме обезьяны, которая могла кормить и поить детеныша с помощью аппаратуры. А другая — кукла в форме обезьяны, завернутая в полотенца. Вторая «мать» была мягкой и комфортной, но не предоставляла еду и питье; она была лишь пушистой фигурой, к которой мог льнуть детеныш.

Таким образом, у макаки две опции: одна предоставляет комфорт, но не дает пищи, а другая — холодная, металлическая и неприятная, но кормящая.

Данный эксперимент был реакцией Харлоу на поведенческий подход, которые являлся доминирующей теорией в то время. Сторонники этой теории утверждали, что младенцы формируют привязанность к тем, кто утоляет их биологические потребности, такие как необходимость в пище и убежище.

Харлоу же бросил вызов этой теории — он возразил, что младенцам нужна забота, любовь и комфорт; одной лишь пищи недостаточно, чтобы ребенок привязался к родителю. По поведенческой теории, новорожденные макаки должны были проводить все свое время с проволочной «мамой», которая кормила их — но произошло обратное. На практике они проводили куда больше времени, обнимая «маму» в полотенце.

Таким образом, эксперимент подтвердил важную роль заботы и мягкости как фундамент для формирования привязанности. Открытие Харлоу было примечательным, поскольку оно перевернуло доминировавшую поведенческую теорию с ног на голову. Раньше эмоциональные потребности вообще не рассматривались как часть парадигмы, но опыт показал, что у приматов совсем иные предпочтения.

Как итог, опыт заложил основы для разработки теории привязанности. Она утверждает, что здоровое развитие ребенка проходит только в том случае, если ребенок «надежно привязан» к своему опекуну. А добиться привязанности можно с помощью утоления эмоциональных нужд, заботы, мягкости и внимания. Ненадежная привязанность происходит, если родитель или опекун холоден, отдален или жесток.

Зоопарк, где живет Панч, не проводит эксперименты, но его ситуация невольно отражает контролируемый опыт Харлоу. Точно так же, как и его макаки, предпочитавшие мягкую «маму», Панч привязался к плюшевой игрушке. Единственное, чего не хватает — альтернативной кормящей матери, но, очевидно, малышу нужно не питание. Он жаждал найти мягкое, комфортное, безопасное место, и именно его предоставила плюшевая игрушка.