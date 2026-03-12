Традиции, которые шокируют сегодня: древние способы менять тело

Люди уже много тысяч лет любят украшать и менять свои тела — и некоторые из этих древних практик дошли до современности. Портал livescience.com рассказал, как люди по всему миру модифицировали свои тела.

© Unsplash

Модификация формы головы

Практика модификаций черепного свода встречалась в Европе, Африке, Азии и Америках; возможно, ее проводили даже неандертальцы. Обычно мать или другой опекун ребенка оборачивают голову новорожденного мягкими бинтами, чтобы заставить черепную кость расти в определенном направлении. Археологи нашли множество образцов видоизмененных черепов, и ряд экспертов работает над тем, чтобы лучше понять практику и уточнить ее временные рамки.

Наиболее древние примеры модификации черепного свода находили в китайской провинции Цзилинь и в пещере на побережье Лигурии в Италии. В обоих случаях черепа были длинными и узкими, чем обычно, а датируются они как минимум 12 000 годами назад.

Завязывание стоп

Более 1 000 лет назад в династическом Китае завязывание стоп было традицией высшего сословия. Ноги молодых девочек плотно перевязывали бинтами, что приводило к смещению костей — и стопы от этого выглядели очень маленькими.

Китай несколько раз пытался сделать эту практику незаконной, поскольку кости стоп девочек ломались и, после срастания, приводили к трудностям с передвижением. В сельских регионах страны традиция сохранялась вплоть до 1950-х; вполне вероятно, в Китае до сих пор живы женщины, чьи ноги были перевязаны для «правильного» бракосочетания.

Пирсинг

Поскольку большинство видов пирсинга проводятся на мягких тканях, не сохраняющихся надолго после смерти человека, археологи не могут наверняка сказать, когда именно зародилась эта практика. Одни из самых древних золотых сережек, найденных на кладбище в Болгарии, датируются 4 600 годом до н.э.

Другим подтверждением древних техник пирсинга является мумия по имени Отци, найденная высоко в итальянских Альпах. Анализ его тела обнаружил, что мочки его ушей были намеренно растянуты (вероятно, в результате культурной практики) 5 300 лет назад. Неясно, носил ли он какие-либо плаги.

А недавнее исследование скелетов, найденных в Чешской республике, показало, что у людей даже 10-летнего возраста зубы были изношены со стороны щеки; скорее всего, из-за проколов щек — лабретов. Длительное ношение лабретов привело к формированию плоских фрагментов на клыках и передне-коренных зубах.

Татуировки

Отци также является самым древним человеком с татуировками. Многие из его 61 татуировки представляют собой простые линии и точки, нанесенные на частях тела, которые причиняли боль из-за артрита или травм. Вероятно, во времена Отци татуировки считались медицинской процедурой, вроде акупунктуры. У двух египетских мумий тоже есть линейные татуировки; их существование доказывает, что практика существовала как минимум на двух континентах 5 000 лет назад.

Наборы для татуировок, датируемые 2 700 годами назад, находили в Полинезии, а на телах представителей пазырыкской культуры, сохравнившихся в вечной мерзлоте Сибири в течение 2 300 лет, были узоры. В Африке археологи находили христианские татуировки на детях в Нубии и взрослых в Судане. А в Андах встречались редкие образцы лицевых татуировок.

Шейные кольца

Искусственное вытягивание шеи встречается гораздо реже, чем татуировки. Некоторые африканские и азиатские культуры вытягивают шею девочек, надевая на них серию жестких колец. Но, на самом деле, процедура не вытягивает шею — по крайней мере, если говорить об изменениях в позвонках. Просто кольца смещают вниз ключицу и верхние ребра человека, что создает иллюзию длинной шеи, считающейся символом красоты.

Корсеты

Многие современные женщины смотрят на практику ношения корсета как пережиток викторианской эпохи, когда девушки носили тесные корсеты для того, чтобы добиться тонкой талии. Исследование женских скелетов из Франции и Англии от 2020 года показало, что слишком туго завязанные корсеты перманентно деформировали ребра и выпирающие части позвонков. Но в то время ношение корсета для многих женщин начиналось еще с детства, и продолжалось до самой смерти.

Шрамирование

Еще одна разновидность модификации кожи — намеренное нанесение порезов, которые формируют перманентные узоры, превратившись в шрамы. Практика шрамирования может быть такой же старой, как и деликатные костяные инструменты, использовавшиеся для тонких разрезов 12 000 лет назад. Но, пожалуй, лучше всего эта модификация известна благодаря современным культурным группам, вроде народов Южного Судана и Эфиопии. Причины для шрамирования бывают разными, но, в целом, оно используется как инструмент формирования групповой идентичности и обряд взросления.