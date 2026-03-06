Названы лучшие телевизоры стоимостью от 38 до 62 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров для спальни и гостиной, стоимость которых не превышает 62 тыс. руб.

© Hisense

Открывает список Toshiba 55M450RE за 38,2 тыс. руб. с 55-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, яркостью 350 нит, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и фирменной ОС VIDAA, в которой есть игровой режим с панелью для гейминга, ALLM и VRR.

Следом идет TCL 55T6C стоимостью 40,5 тыс. руб., оснащенный QLED-дисплеем на 55 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и яркостью 350 нит, движком AiPQ с ИИ-функциями для оптимизации качества изображения, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio и ОС Google TV с поддержкой Android-приложений, фирменной игровой панелью с VRR и ALLM.

На третьем месте оказался Hisense 55U7Q, который при цене от 55,5 тыс. руб. выделяется miniLED-экраном на 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ и HDR, а также яркостью 900 нит, двумя стереодинамиками по 10 Вт и сабвуфером на 20 Вт. Телевизор работает под управлением операционной системы VIDAA с ALLM до 144 Гц, поддержкой AMD FreeSync Premium, AI Sport Mode и режимом Filmmaker Mode.

В подборку также попали Samsung QE55Q7F5AUXRU и LG 55NANO81A6A за 60,1 и 62,5 тыс. руб. соответственно.