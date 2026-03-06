Бюджетный MacBook Neo оказался мощнее MacBook Air c M1

В сети появились первые результаты тестирования нового MacBook Neo, которые показывают, что по ряду показателей он превосходит MacBook Air с чипом M1. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Ноутбук оснащен тем же 6-ядерным процессором A18 Pro, что и iPhone 16 Pro, однако имеет на одно графическое ядро меньше. В тесте Geekbench устройство набрало 3461 балл в одноядерном режиме и 8668 баллов в многоядерном, а результат Metal составил 31 286 баллов.

Для сравнения, iPhone 16 Pro показывает 3445 и 8624 балла в одно- и многоядерном тестах соответственно. MacBook Air с M1 набирает 2346 баллов в одноядерном режиме и 8342 – в многоядерном. Таким образом, по многоядерной производительности MacBook Neo сопоставим с M1, а по одноядерной заметно его превосходит, приближаясь к более новым чипам M3 и M4. Незначительно более низкий результат Metal по сравнению с iPhone 16 Pro объясняется уменьшенным числом графических ядер.

Высокая одноядерная производительность делает модель подходящей для повседневных задач – работы в браузере, с документами и потокового видео. При этом устройство не ориентировано на ресурсоемкие сценарии вроде видеомонтажа или 3D-моделирования, где важнее многоядерная мощность.

Apple не сравнивает MacBook Neo напрямую с другими компьютерами или мобильными устройствами, позиционируя модель как конкурента Windows-ноутбуков и Chromebook в аналогичном ценовом сегменте.

Стоимость новинки начинается от $599 (47,2 тыс. руб. по курсу на 6 марта 2025 года), предзаказ уже открыт, а старт продаж намечен на 11 марта.