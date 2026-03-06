Медики нашли объяснение одной из самых обсуждаемых деталей распятия Иисуса

В библейском описании распятия остается загадка: почему Иисус умер раньше двух преступников, казненных вместе с ним. Новое медицинское исследование предлагает объяснение, основанное на анализе физиологических последствий распятия, пишет International Journal of Health Science.

© mbolina/iStock.com

Согласно Евангелию от Иоанна, римские солдаты не стали перебивать голени Иисусу, так как он уже был мертв. Это всегда вызывало вопросы у историков, поскольку жертвы распятия могли оставаться в живых на кресте в течение нескольких дней.

Ученые выделили несколько факторов, которые могли привести к быстрой смерти. Среди основных версий — удушье из-за невозможности сделать вдох в висячем положении, тромб, попавший в легкие, или гиповолемический шок, вызванный сильной кровопотерей. Усугубили состояние обезвоживание и многочисленные травмы, полученные до казни. Кроме того, могла развиться коагулопатия — нарушение свертываемости крови из-за перенесенных побоев.

Исследователи пришли к выводу, что смерть Иисуса наступила в результате сочетания этих факторов, которые привели к острой сердечно-легочной недостаточности и нарушению кровообращения. Хотя точная причина навсегда останется неизвестной, работа подтверждает, что евангельские описания согласуются с медицинскими последствиями распятия.