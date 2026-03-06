Медики нашли объяснение одной из самых обсуждаемых деталей распятия Иисуса
В библейском описании распятия остается загадка: почему Иисус умер раньше двух преступников, казненных вместе с ним. Новое медицинское исследование предлагает объяснение, основанное на анализе физиологических последствий распятия, пишет International Journal of Health Science.
Согласно Евангелию от Иоанна, римские солдаты не стали перебивать голени Иисусу, так как он уже был мертв. Это всегда вызывало вопросы у историков, поскольку жертвы распятия могли оставаться в живых на кресте в течение нескольких дней.
Ученые выделили несколько факторов, которые могли привести к быстрой смерти. Среди основных версий — удушье из-за невозможности сделать вдох в висячем положении, тромб, попавший в легкие, или гиповолемический шок, вызванный сильной кровопотерей. Усугубили состояние обезвоживание и многочисленные травмы, полученные до казни. Кроме того, могла развиться коагулопатия — нарушение свертываемости крови из-за перенесенных побоев.
Исследователи пришли к выводу, что смерть Иисуса наступила в результате сочетания этих факторов, которые привели к острой сердечно-легочной недостаточности и нарушению кровообращения. Хотя точная причина навсегда останется неизвестной, работа подтверждает, что евангельские описания согласуются с медицинскими последствиями распятия.