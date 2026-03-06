Аппарат Solar Orbiter начал передавать снимки невидимой стороны Солнца

Космический аппарат Solar Orbiter, летающий вокруг Солнца, начал передавать снимки невидимой стороны Солнца.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Это произошло по плану, и ожидалось как раз в марте, исходя из орбиты спутника. Угол еще не равен 180° (точно с обратной стороны Solar Orbiter окажется в 20-х числах марта), но примерно 2/3 изображения справа - это уже невидимое Солнце", - говорится в Telegram-канале лаборатории.

Ученые отметили, что по всему периметру Солнца нет никакой активности. А то, что мы привыкли принимать за солнечную "зиму", - это еще не зима. Настоящая "зима" должна прийти во второй половине марта.