Новый MacBook Pro показал рекордный результат в Geekbench 6

В базе теста Geekbench 6 появился первый результат для 16-дюймового MacBook Pro с чипом M5 Max. Новинка продемонстрировала рекордную производительность среди процессоров Apple и потребительских ПК. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Версия M5 Max с 18-ядерным CPU набрала 29 233 балла в многоядерном тесте. Это выше среднего результата чипа Apple M3 Ultra в составе Mac Studio, который с 32-ядерным процессором показывает 27 726 баллов. Таким образом, M5 Max стал самым быстрым чипом Apple на сегодняшний день и превзошел все остальные потребительские процессоры в базе Geekbench.

В многоядерном режиме новинка до 5% быстрее M3 Ultra и на 14-15% опережает Apple M4 Max с 16-ядерным CPU. В одноядерном тесте M5 Max набрал 4 268 баллов, что соответствует уровню базового чипа M5 в 14-дюймовом MacBook Pro и является самым высоким показателем среди потребительских ПК, включая решения серии AMD Ryzen 9.

В графических тестах Metal версия с 40-ядерным GPU получила 218 772 и 232 718 баллов в двух отдельных прогонах. Эти результаты на 5-10% ниже средних значений старшей конфигурации M3 Ultra, но более чем на 20% превосходят показатели M4 Max.

В целом M5 Max обеспечивает до 15% прироста производительности процессора и до 20% – графики по сравнению с M4 Max, что соответствует заявленным характеристикам.

Модели MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max уже доступны для предзаказа, а старт продаж намечен на 11 марта.