В российском городе нашли клад из 400 золотых монет времен Николая II

Археологи изучили клад из 400 золотых монет на 4 тысячи дореволюционных рублей, найденный в 2025 году в Торжке.

Как сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, находка была сделана в историческом районе, где с XVII века возводили деревянные дома на каменных основаниях. В одном из таких фундаментов археологи обнаружили глиняный горшок-кандюшку, доверху заполненный золотыми монетами. Руководитель Новоторжского археологического отряда ИА РАН Наталья Сарафанова отмечает, что основной массив находки относится к годам правления императора Николая II и, вероятно, был спрятан в период революционных событий 1917 года как так называемый «возвратный клад», который владелец планировал забрать позднее.

Всего в горшке оказалось 400 монет на сумму около 4 тыс. дореволюционных рублей. Самый ранний червонец датирован 1848 годом, временами Николая I, однако большинство экземпляров относится к концу правления последнего российского императора. Самая поздняя по дате чеканки монета выпущена в 1911 году. Ученые считают, что комплекс станет важным источником для нумизматов, изучающих денежное обращение начала XX века.

Личность владельца клада пока установить не удалось. Архивные документы свидетельствуют, что на Дмитриевской улице в тот период числилось 24 домовладения. Среди жителей упоминаются священники, торговцы, ремесленники (сапожник, портной, слесарь), бухгалтер, секретарь и чернорабочий. Кому именно из них принадлежало золотое сокровище, предстоит выяснить в ходе дальнейших историко-архивных исследований.