В Госдуме заявили, что у Telegram осталось мало времени после слов Путина

После высказывания президента Владимира Путина о рисках использования неподконтрольных России систем связи у мессенджера Telegram остается немного времени для принятия решений. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии изданию «Подъем».

На встрече с женщинами-военнослужащими, приуроченной к 8 Марта, глава государства затронул тему Telegram и указал на опасность использования систем связи, которые не находятся под контролем России. По словам Свинцова, это является «недвусмысленным сигналом».

Депутат выразил мнение, что после позиции президента ситуация вокруг Telegram может измениться. По его словам, у компании Павла Дурова остается немного времени, чтобы либо привести деятельность в соответствие с российским законодательством и наладить взаимодействие с государственными органами, либо столкнуться с ограничениями в отношении бизнеса.

«Поэтому это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить в своё логическое завершение и у компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение», – сказал Свинцов.

В Госдуме назвали условие работы Telegram в России

Во время встречи одна из военнослужащих назвала Telegram «вражеским видом связи», добавив, что для замены сервиса необходимо разработать собственное решение и доработать отечественные платформы.