Ученые нашли возможное объяснение загадочных сигналов из центра Млечного Пути

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предположили, что странные энергетические всплески, исходящие из центра нашей галактики, могут быть связаны с особым типом темной материи. Статья опубликована в The Astrophysical Journal Letters, передает Daily Mail.

Темная материя составляет около четверти Вселенной, но не взаимодействует с обычной материей и не может быть обнаружена напрямую. Однако ученые считают, что она способна косвенно влиять на процессы в хаотичном ядре Млечного Пути, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*.

В центре галактики фиксируются загадочные сигналы, например, всплеск гамма-излучения с энергией 511 кэВ, который не вписывается в привычные объяснения. Авторы работы предположили, что они могут возникать из-за «возбужденной темной материи» — частиц, которые при столкновениях переходят в более высокое энергетическое состояние, а затем, возвращаясь в норму, высвобождают позитроны. Те, в свою очередь, генерируют излучение, улавливаемое телескопами.

Модель также объясняет гамма-излучение с энергией 2 МэВ и потенциально — высокий уровень ионизации газа в области, известной как Центральная молекулярная зона. Ранее астрофизики не могли найти убедительного объяснения этим явлениям.

Авторы надеются, что будущие космические миссии позволят подтвердить гипотезу и приблизиться к пониманию природы темной материи.