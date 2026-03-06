Названы самые выгодные для покупки смартфоны

Составители рейтинга бенчмарка AnTuTu составили список самых сбалансированных смартфонов. Топ доступен на сайте сервиса.

© Lenta.ru

Специалисты ориентировались на свой список самых мощных телефонов, прочие характеристики моделей и рыночную стоимость. В результате они составили подборку самых сбалансированных по цене и качеству смартфонов, которые можно купить на рынке. В рейтинг вошли только китайские Android-аппараты.

В диапазоне до 1000 юаней (11,5 тысячи рублей) лидировал Xiaomi Redmi Note 15. По словам авторов, недорогой девайс получил чип Snapdragon 6 Gen3, который набрал 833 тысячи баллов в тестах — сравнительно много для дешевого устройства. В список аппаратов стоимостью до 2000 юаней (23 тысячи рублей) включили Xiaomi Redmi Turbo 4. Выяснилось, что его процессор Dimensity 8400 Ultra набрал 1,9 миллиона баллов в тестах: он не слабее многих игровых флагманов.

В категории устройств до 3000 юаней (34 тысячи рублей) лучшим назвали Xiaomi Redmi K90. Он работает с одним из самых производительных процессоров на рынке Snapdragon 8 Elite. В списке аппаратов до 4000 юаней (46 тысяч рублей) победил Honor WIN. Смартфон получил топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen5 и батарею рекордной емкости 10 000 миллиампер-часов. Наконец, среди смартфонов дороже 4000 юаней лучшим назвали Nubia Red Magic 11 Pro — в тесте производительности аппарат получил рекордные 4 миллиона очков. Также в подборку включили Nubia Z80 Ultra и iQOO 15 Ultra.

Ранее инсайдер Digital Chat Station заявил, что OnePlus, iQOO и Redmi поднимут цены на свои смартфоны из-за кризиса памяти. Стоимость флагманов будет начинаться с 5000 юаней, или около 57 тысяч рублей.